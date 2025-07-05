фото: ГСЧС Киева

По состоянию на вечер 4 июля количество пострадавших в результате массированного ракетного удара по Киеву возросло до 26 человек, среди них один ребенок. К сожалению, один человек погиб

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на одной из локаций, вывезено более 1280 тонн мусора и строительных конструкций.

Однако из-за сложности завалов работы приостановили и планируют восстановить сегодня утром, 5 июля.

Пожары ликвидированы.

Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города зафиксировано падение обломков и пожары. Было известно о 19 пострадавших жителях Киева.

Впоследствии количество пострадавших выросло до 23 человек, среди них – 10-летняя девочка. Кроме того, спасатели обнаружили погибшего под завалами разрушенного здания в Святошинском районе Киева.