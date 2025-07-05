В Киеве после атаки РФ количество пострадавших возросло до 26 человек
По состоянию на вечер 4 июля количество пострадавших в результате массированного ракетного удара по Киеву возросло до 26 человек, среди них один ребенок. К сожалению, один человек погиб
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на одной из локаций, вывезено более 1280 тонн мусора и строительных конструкций.
Однако из-за сложности завалов работы приостановили и планируют восстановить сегодня утром, 5 июля.
Пожары ликвидированы.
Напомним, в ночь на 4 июля столица подверглась массированной атаке российских беспилотников и ракет. В шести районах города зафиксировано падение обломков и пожары. Было известно о 19 пострадавших жителях Киева.
Впоследствии количество пострадавших выросло до 23 человек, среди них – 10-летняя девочка. Кроме того, спасатели обнаружили погибшего под завалами разрушенного здания в Святошинском районе Киева.