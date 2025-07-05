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05 липня 2025, 08:51

Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинув 84-річний чоловік, поранено дитину

05 липня 2025, 08:51
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок масованих обстрілів по Василівському району Запорізької області загинув 84-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення — 54-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Федоров додав, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Степногірську, Кам'янському, Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Білогір'ю. Окрім того:

  • 279 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 14 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.
  • 169 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автівок.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 5 липня, росіяни атакували Харківщину. Окупанти обстріляли Чугуїв та Куп'янськ, є постраждалі, серед них – дитина.

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