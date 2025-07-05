Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинув 84-річний чоловік, поранено дитину

фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок масованих обстрілів по Василівському району Запорізької області загинув 84-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення — 54-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Федоров додав, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Степногірську, Кам'янському, Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Білогір'ю. Окрім того:

279 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

14 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.

169 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автівок.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 5 липня, росіяни атакували Харківщину. Окупанти обстріляли Чугуїв та Куп'янськ, є постраждалі, серед них – дитина.