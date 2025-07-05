Росіяни обстріляли Запорізьку область: загинув 84-річний чоловік, поранено дитину
Упродовж минулої доби окупанти завдали 469 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Є загиблий та поранені
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок масованих обстрілів по Василівському району Запорізької області загинув 84-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення — 54-річний чоловік та 10-річний хлопчик.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Федоров додав, що війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Степногірську, Кам'янському, Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Білогір'ю. Окрім того:
- 279 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 14 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 169 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автівок.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 5 липня, росіяни атакували Харківщину. Окупанти обстріляли Чугуїв та Куп'янськ, є постраждалі, серед них – дитина.