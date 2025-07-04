Масована атака на Київ: пошкоджені будинки, медзаклад і десятки постраждалих

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У ніч на 4 липня столиця зазнала масованої атаки російських безпілотників та ракет. У шести районах зафіксовано падіння уламків та пожежі, є постраждалі

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, за попередніми даними, постраждали 19 мешканців столиці. П'ятеро отримали амбулаторну допомогу, ще 14 осіб були госпіталізовані.

Дніпровський район

Уламки безпілотника впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Загоряння не зафіксовано.

Солом’янський район

Уламки впали на нежитлову забудову, гаражний кооператив, а також спричинили займання складських приміщень та адміністративної будівлі.

Святошинський район

Внаслідок падіння уламків на територію складських приміщень виникла пожежа. Також зафіксовано загоряння автомобілів у дворі 16-поверхового житлового будинку. У приватному секторі також сталася пожежа.

Дарницький район

Уламки впали на відкриту територію у кількох місцях. Обійшлося без пожеж та детонацій.

Шевченківський район

Уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, що був зданий в експлуатацію, але не заселений. Пожежа виникла на першому поверсі. Також горіли будівлі в приватному секторі.

Голосіївський район

Уламки пошкодили медичний заклад. Інформація про потерпілих уточнюється.

Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.

У Києві досі лунає повітряна тривога. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, напередодні в Солом'янському районі Києва Сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник.