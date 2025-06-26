В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой
Сегодня, 26 июня, в столице, у здания Центральной избирательной комиссии, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитного автомобиля
Об этом сообщает корреспондент RegioNews .
По предварительным данным, автомобиль класса люкс столкнулся с другим транспортным средством. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
На месте аварии находится автомобиль скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
На месте работает полиция. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено.
Напомним, на днях в Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка.
Ранее сообщалось, что во Львовской области 15-летняя мотоциклистка без прав устроила ДТП и едва не убила себя сверстником.
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