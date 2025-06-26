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26 июня 2025, 14:53

В центре Киева произошло ДТП с элитной иномаркой

26 июня 2025, 14:53
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скриншот с видео
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Сегодня, 26 июня, в столице, у здания Центральной избирательной комиссии, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием элитного автомобиля

Об этом сообщает корреспондент RegioNews .

По предварительным данным, автомобиль класса люкс столкнулся с другим транспортным средством. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

На месте аварии находится автомобиль скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работает полиция. Движение транспорта в районе ДТП временно затруднено.

Напомним, на днях в Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка.

Ранее сообщалось, что во Львовской области 15-летняя мотоциклистка без прав устроила ДТП и едва не убила себя сверстником.

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