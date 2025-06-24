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24 червня 2025, 08:43

Ракетний удар по Києву: завершено пошукові роботи, загинули 9 людей

24 червня 2025, 08:43
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фото: ДСНС України
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У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого Росією 23 червня по Шевченківському району

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинули 9 людей. На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують аварійні та небезпечні конструкції.

"Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам — усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина — це боротьба за життя", — зазначив Клименко.

Міністр також додав, що кожен факт воєнного злочину документується, і Україна працює над тим, щоб винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети.

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війна Київ загиблі Ігор Клименко російська армія розбір завалів пошуково-рятувальні роботи Шевченківський район
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