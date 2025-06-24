Ракетний удар по Києву: завершено пошукові роботи, загинули 9 людей

фото: ДСНС України

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, завданого Росією 23 червня по Шевченківському району

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинули 9 людей. На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи: фахівці демонтують аварійні та небезпечні конструкції.

"Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам — усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина — це боротьба за життя", — зазначив Клименко.

Міністр також додав, що кожен факт воєнного злочину документується, і Україна працює над тим, щоб винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети.