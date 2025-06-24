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24 червня 2025, 08:23

Запорізька область під вогнем: за добу — 360 атак, пошкоджено житло та авто

24 червня 2025, 08:23
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 360 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, мирні жителі не постраждали.

Ворог здійснив 3 авіаційних удари по Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоселівці. Окрім того:

  • 199 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
  • 1 обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.
  • 157 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них — дитина.

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Запорізька область атака війна російсько-українська війна БПЛА РСЗВ Град артилерія
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