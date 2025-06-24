Запорізька область під вогнем: за добу — 360 атак, пошкоджено житло та авто

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, мирні жителі не постраждали.

Ворог здійснив 3 авіаційних удари по Гуляйполю, Малій Токмачці та Новоселівці. Окрім того:

199 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

1 обстріл із РСЗВ накрив Новоданилівку.

157 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 12 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них — дитина.