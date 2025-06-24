Ракетный удар по Киеву: завершены поисковые работы, погибли 9 человек

фото: ГСЧС Украины

В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, нанесенного Россией 23 июня по Шевченковскому району

Об этом сообщил Министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки погибли 9 человек. На месте удара продолжаются аварийно-восстановительные работы: специалисты демонтируют аварийные и опасные конструкции.

"Мои соболезнования родным погибших. Благодарю спасателей, полицейских, медиков, коммунальщиков — всех, кто работал непрерывно с первых минут. В такие моменты каждая минута — это борьба за жизнь", — отметил Клименко.

Министр также добавил, что каждый факт военного преступления документируется, и Украина работает над тем, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты.