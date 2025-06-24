Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до п'яти

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Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами на Харків зросла до п'яти осіб, серед них — дитина

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"На цю хвилину за допомогою до медиків звернулися ще двоє людей, серед яких — 15-річна дівчина. Постраждалим надається вся необхідна допомога", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 24 червня ворог атакував Харків сімома дронами типу "Шахед". Один із них не вибухнув, решта влучили по трьох локаціях. Повідомлялося про трьох постраждалих.