Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до п'яти
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронами на Харків зросла до п'яти осіб, серед них — дитина
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"На цю хвилину за допомогою до медиків звернулися ще двоє людей, серед яких — 15-річна дівчина. Постраждалим надається вся необхідна допомога", — зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, вночі 24 червня ворог атакував Харків сімома дронами типу "Шахед". Один із них не вибухнув, решта влучили по трьох локаціях. Повідомлялося про трьох постраждалих.
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