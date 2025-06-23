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23 июня 2025, 07:55

Атака на Киев: количество жертв возросло до пяти, 19 пострадавших

23 июня 2025, 07:55
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фото: Вечерний Киев
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Число погибших в результате российской атаки в Киеве возросло до пяти, еще 19 человек пострадали

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"На даный момент 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу", - отметил мэр.

Всего в городе 19 потерпевших. 8 из них находятся в стационарах городских больниц.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы соблюдать правила безопасности и оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Было известно о 4 погибших и 10 раненых.

Этой ночью россияне также атаковали Киевщину. В результате обстрела погибла женщина, ранены два спасателя.

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война Киев погибшие российская армия раненые гражданская инфраструктура Шевченковский район
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