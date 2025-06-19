фото: скріншот із відео в Телеграм/Zelenskiy / Official.

Глава держави відвідав багатоповерховий житловий будинок у Києві, куди в ніч на 17 червня влучила російська фугасна ракета

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Глава держави вшанував памʼять загиблих та висловив співчуття рідним жертв.

Внаслідок атаки загинули 23 мирні жителі.

"Цей підлий удар по будинку серед ночі забрав життя 23 мирних людей. Мої співчуття рідним та близьким", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що допомога постраждалим триває, а обстріл є черговим підтвердженням агресивної політики Кремля:

"Цей обстріл - нагадування світові, що Росія відкидає припинення вогню та обирає вбивства".

Окремо президент подякував міжнародним партнерам за підтримку і наголосив на необхідності посилення тиску на країну-агресора:

"Вдячний усім, хто готовий тиснути на Москву так, щоб там відчули реальну ціну війни".

Нагадаємо, удар по житловому сектору в Києві стався в ніч на 17 червня 2025 року.

Раніше повідомлялося про масований удар по Києву: пошуково-рятувальні роботи завершено.