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19 июня 2025, 11:43

"Подлый удар унес 23 жизни": Владимир Зеленский побывал на месте трагедии в Киеве

19 июня 2025, 11:43
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фото: скриншот с видео в Телеграмм/Zelenskiy/Official.
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Глава государства посетил многоэтажный жилой дом в Киеве, куда в ночь на 17 июня попала российская фугасная ракета

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Глава государства почтил память погибших и выразил соболезнования родным жертв.

В результате атаки погибли 23 мирных жителя.

"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что помощь пострадавшим продолжается, а обстрел является очередным подтверждением агрессивной политики Кремля:

"Этот обстрел - напоминание миру, что Россия исключает прекращение огня и выбирает убийства".

Отдельно президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул необходимость усиления давления на страну-агрессора:

"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны".

Напомним, удар по жилому сектору в Киеве произошел в ночь на 17 июня 2025 года.

Ранее сообщалось о массированном ударе по Киеву: поисково-спасательные работы завершены.

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