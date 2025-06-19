"Подлый удар унес 23 жизни": Владимир Зеленский побывал на месте трагедии в Киеве
Глава государства посетил многоэтажный жилой дом в Киеве, куда в ночь на 17 июня попала российская фугасная ракета
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.
Глава государства почтил память погибших и выразил соболезнования родным жертв.
В результате атаки погибли 23 мирных жителя.
"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что помощь пострадавшим продолжается, а обстрел является очередным подтверждением агрессивной политики Кремля:
"Этот обстрел - напоминание миру, что Россия исключает прекращение огня и выбирает убийства".
Отдельно президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул необходимость усиления давления на страну-агрессора:
"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны".
Напомним, удар по жилому сектору в Киеве произошел в ночь на 17 июня 2025 года.
Ранее сообщалось о массированном ударе по Киеву: поисково-спасательные работы завершены.