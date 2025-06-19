фото: скриншот с видео в Телеграмм/Zelenskiy/Official.

Глава государства посетил многоэтажный жилой дом в Киеве, куда в ночь на 17 июня попала российская фугасная ракета

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Глава государства почтил память погибших и выразил соболезнования родным жертв.

В результате атаки погибли 23 мирных жителя.

"Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что помощь пострадавшим продолжается, а обстрел является очередным подтверждением агрессивной политики Кремля:

"Этот обстрел - напоминание миру, что Россия исключает прекращение огня и выбирает убийства".

Отдельно президент поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул необходимость усиления давления на страну-агрессора:

"Благодарен всем, кто готов давить на Москву так, чтобы там почувствовали реальную цену войны".

Напомним, удар по жилому сектору в Киеве произошел в ночь на 17 июня 2025 года.

Ранее сообщалось о массированном ударе по Киеву: поисково-спасательные работы завершены.