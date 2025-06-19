Путін заявив, що він не проти зустрітися з Володимиром Зеленським
Російський диктатор під час Петербурзького міжнародного економічного форуму зробив нові заяви про Україну. Зокрема, про президента Володимира Зеленського
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.
Російський диктатор Путін заявив, що він не проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, за його словами, це нібито може статися лише на завершальному етапі переговорів про завершення війни. При цьому очільник Кремля заявив, що нібито є питання щодо "юридичної легітимності" українського лідера.
Також під час спілкування з пресою російський диктатор заявив, що не бачить проблеми в окупації Криму. За його словами, РФ забрала півострів, бо "Захід влаштував в Україні державний переворот" (так, скоріше за все, Путін називає українську Революцію Гідності).
Слід зазначити, що насправді Путін міг зустрітися з Зеленським ще в середині травня під час переговорів РФ та України в Стамбулі. За словами українського лідера, був шанс зробити важливі кроки до завершення війни. Проте Путін злякався приїхати до Туреччини.