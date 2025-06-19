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Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін заявив, що він не проти зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, за його словами, це нібито може статися лише на завершальному етапі переговорів про завершення війни. При цьому очільник Кремля заявив, що нібито є питання щодо "юридичної легітимності" українського лідера.

Також під час спілкування з пресою російський диктатор заявив, що не бачить проблеми в окупації Криму. За його словами, РФ забрала півострів, бо "Захід влаштував в Україні державний переворот" (так, скоріше за все, Путін називає українську Революцію Гідності).

Слід зазначити, що насправді Путін міг зустрітися з Зеленським ще в середині травня під час переговорів РФ та України в Стамбулі. За словами українського лідера, був шанс зробити важливі кроки до завершення війни. Проте Путін злякався приїхати до Туреччини.