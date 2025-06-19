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Російський диктатор Путін прокоментував атаку на Київ у ніч на 17 червня. Очільник Кремля заявив, що ціллю нібито були військові заводи

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін прокоментував удар РФ по Києву в ніч на 17 червня. Очільник Кремля заявив, що РФ нібито била по військових заводах і не знищила житлові квартали в українській столиці.

Також Путін заявив, що нібито це саме українське керівництво розпочало війну, використовуючи проти населення Донбасу збройні сили.

Слід зазначити, що росіяни в ніч на 17 червня атакували мирне населення Києва. Дрони та ракети били по житлових районах. За даними МВС, внаслідок цієї атаки у столиці загинули 28 людей, а понад 140 жителів отримали поранення.