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18 червня 2025, 12:51

Тепер йому назавжди 31: в мережі показали фото хлопця, батьки якого молилися біля руїн будинку у Києві

18 червня 2025, 12:51
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У столиці тривають розбори завалів багатоквартирного будинку внаслідок масованого удару рф в ніч на 17 червня

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Серед загиблих - 31-річний Дмитро Ісаєнко. У соціальних мережах з’явилося фото хлопця, раніше у ЗМІ показали його батьків, які молилися біля зруйнованого будинку в надії побачити сина живим. На жаль, врятувати його не вдалося.

Фото: ДСНС Києва

Сьогоднішні фото Києва та Тель-Авіва відрізнити неможливо

Внаслідок ракетного удару загальна кількість жертв у столиці зросла до 21 людини. Рятувальники ДСНС продовжують роботи з розбору завалів і пошуку можливих постраждалих. Обстріл спричинив значні руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Раніше повідомлялося, у Києві знайшли тіло хлопця, якого так чекали батьки: відео.

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