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У столиці тривають розбори завалів багатоквартирного будинку внаслідок масованого удару рф в ніч на 17 червня

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Серед загиблих - 31-річний Дмитро Ісаєнко. У соціальних мережах з’явилося фото хлопця, раніше у ЗМІ показали його батьків, які молилися біля зруйнованого будинку в надії побачити сина живим. На жаль, врятувати його не вдалося.

Фото: ДСНС Києва

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Внаслідок ракетного удару загальна кількість жертв у столиці зросла до 21 людини. Рятувальники ДСНС продовжують роботи з розбору завалів і пошуку можливих постраждалих. Обстріл спричинив значні руйнування житлових будинків та інфраструктури.

Раніше повідомлялося, у Києві знайшли тіло хлопця, якого так чекали батьки: відео.