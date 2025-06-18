У Києві директор державного підприємства не сплатив майже 100 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки викрило директора державного підприємства в ухиленні від сплати понад 97,7 млн грн податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Як з’ясувалось, що керівник підприємства свідомо ухилився від сплати податків попри наявність достатніх коштів на рахунках підприємства. Натомість він розпорядився активами на власний розсуд.

"За даними аналітичного дослідження, підтвердженого економічною експертизою, сума збитків, завданих бюджету, складає 97,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)".

Нагадаємо, в Києві викрили директора комунального підприємства, який був посередником у передачі хабаря керівництву "Київзеленбуду".