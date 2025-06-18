08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
07:10  18 червня
На Київщині чоловіка вбило електричним струмом під час риболовлі
05:40  18 червня
У Сумах легковик збив на "зебрі" жінку з 3-річною дитиною
UA | RU
UA | RU
18 червня 2025, 12:31

У Києві директор державного підприємства не сплатив майже 100 млн грн податків

18 червня 2025, 12:31
Читайте также на русском языке
фото: Бюро економічної безпеки
Читайте также
на русском языке

Бюро економічної безпеки викрило директора державного підприємства в ухиленні від сплати понад 97,7 млн грн податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Як з’ясувалось, що керівник підприємства свідомо ухилився від сплати податків попри наявність достатніх коштів на рахунках підприємства. Натомість він розпорядився активами на власний розсуд.

"За даними аналітичного дослідження, підтвердженого економічною експертизою, сума збитків, завданих бюджету, складає 97,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)".

Нагадаємо, в Києві викрили директора комунального підприємства, який був посередником у передачі хабаря керівництву "Київзеленбуду".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Київська область БЕБ податки
У Києві затримали чоловіка, який продавав "зняття з розшуку ТЦК"
17 червня 2025, 22:41
У Києві знайшли тіло хлопця, якого так чекали батьки: відео
17 червня 2025, 21:01
У Києві вибухотехніки просто в руках виносили нерозірвані касетні боєприпаси з квартир
17 червня 2025, 20:56
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
Мільйони на митниці: що накопичила родина Звягінцева за роки державної служби
18 червня 2025, 13:18
У Кривому Розі під час виїзду на сімейний конфлікт поліція виявила посів конопель
18 червня 2025, 13:15
У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп
18 червня 2025, 12:54
Тепер йому назавжди 31: в мережі показали фото хлопця, батьки якого молилися біля руїн будинку у Києві
18 червня 2025, 12:51
У Запоріжжі засудили до 15 років колаборанта, який шпигував за українськими військовими
18 червня 2025, 12:42
Росіяни атакували пожежну частину на Херсонщині: поранено рятувальників
18 червня 2025, 12:40
У Дніпрі в трамваї №6 помер 67-річний пасажир: що сталося
18 червня 2025, 12:30
На Буковині чоловік виготовляв і продавав підроблені посвідчення водія
18 червня 2025, 12:22
На Чернігівщині п'яний водій злетів із дороги: вміст алкоголю перевищував норму у 15 разів
18 червня 2025, 12:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »