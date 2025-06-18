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18 червня 2025, 11:44

На Київщині судитимуть двох офіцерів ЗСУ, які приховали самогубство військового

18 червня 2025, 11:44
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фото: ДБР
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У Київській області ДБР повідомило про підозру двом офіцерам, які приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування. Посадовці спотворили результати розслідування загибелі військовослужбовця, приховавши факт самогубства.

"На підставі підроблених документів сім’ї загиблого було безпідставно виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Фігурантів підозрюють в умисному "невиконанні військовою службовою особою дій, які вона зобов’язана була виконати, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану".

Нагадаємо, на Київщині викрили посадовця військової частини, який привласнив понад 500 тисяч гривень.

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