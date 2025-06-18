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В столице продолжаются разборы завалов многоквартирного дома в результате массированного удара рф в ночь на 17 июня

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Среди погибших – 31-летний Дмитрий Исаенко. В социальных сетях появилось фото парня, ранее в СМИ показали его родителей, которые молились возле разрушенного дома в надежде увидеть сына живым. К сожалению, спасти его не удалось.

Фото: ГСЧС Киева

Сегодняшние фото Киева и Тель-Авива отличить невозможно

В результате ракетного удара общее число жертв в столице возросло до 21 человек. Спасатели ГСЧС продолжают работы по разбору завалов и поиску возможных пострадавших. Обстрел вызвал значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео.