Теперь ему навсегда 31: в сети показали фото парня, родители которого молились у руин дома в Киеве
В столице продолжаются разборы завалов многоквартирного дома в результате массированного удара рф в ночь на 17 июня
Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.
Среди погибших – 31-летний Дмитрий Исаенко. В социальных сетях появилось фото парня, ранее в СМИ показали его родителей, которые молились возле разрушенного дома в надежде увидеть сына живым. К сожалению, спасти его не удалось.
Сегодняшние фото Киева и Тель-Авива отличить невозможно
В результате ракетного удара общее число жертв в столице возросло до 21 человек. Спасатели ГСЧС продолжают работы по разбору завалов и поиску возможных пострадавших. Обстрел вызвал значительные разрушения жилых домов и инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Киеве нашли тело парня, которого так ждали родители: видео.