Російський удар по 9-поверховому будинку в Києві: кількість жертв зросла до 19
Унаслідок російського удару по житловому будинку в Солом'янському районі Києва кількість загиблих зросла до 19 осіб. Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Загалом у столиці після атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 отримали поранення.
Рятувальники другу добу безперервно працюють на місці трагедії, продовжуючи розбір завалів і пошук постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.
Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ є найсмертоноснішою атакою на українську столицю.