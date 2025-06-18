Російський удар по 9-поверховому будинку в Києві: кількість жертв зросла до 19

фото: ДСНС України

Унаслідок російського удару по житловому будинку в Солом'янському районі Києва кількість загиблих зросла до 19 осіб. Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Загалом у столиці після атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 отримали поранення.

Рятувальники другу добу безперервно працюють на місці трагедії, продовжуючи розбір завалів і пошук постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ є найсмертоноснішою атакою на українську столицю.