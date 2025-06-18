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18 червня 2025, 11:12

Російський удар по 9-поверховому будинку в Києві: кількість жертв зросла до 19

18 червня 2025, 11:12
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фото: ДСНС України
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Унаслідок російського удару по житловому будинку в Солом'янському районі Києва кількість загиблих зросла до 19 осіб. Рятувальники деблокували ще одне тіло з-під завалів

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Загалом у столиці після атаки в ніч на 17 червня загинули 24 людини, ще 134 отримали поранення.

Рятувальники другу добу безперервно працюють на місці трагедії, продовжуючи розбір завалів і пошук постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ є найсмертоноснішою атакою на українську столицю.

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Київ ДСНС атака тіла загиблих багатоповерхівка розбір завалів Солом'янський район
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