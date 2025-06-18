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18 червня 2025, 09:17

Трагедія в Києві: кількість загиблих у зруйнованій багатоповерхівці зросла до 18

18 червня 2025, 09:17
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фото: ДСНС України
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У Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого дев'ятиповерхового житлового будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС та очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка та жінки. Таким чином, кількість жертв за цією адресою зросла до 18 осіб.

Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку можливих постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ є найсмертоноснішою атакою на українську столицю за майже рік.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.

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Київ атака війна багатоповерхівка Солом'янський район російська армія пошуково-рятувальні роботи тіла загиблих
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