Трагедія в Києві: кількість загиблих у зруйнованій багатоповерхівці зросла до 18

фото: ДСНС України

У Солом'янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого дев'ятиповерхового житлового будинку

Про це повідомила пресслужба ДСНС та очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Зазначається, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка та жінки. Таким чином, кількість жертв за цією адресою зросла до 18 осіб.

Рятувальники продовжують роботи з розбору завалів та пошуку можливих постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Моніторингова місія ООН із прав людини заявила, що комбінований ракетно-дроновий удар російських військ є найсмертоноснішою атакою на українську столицю за майже рік.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.