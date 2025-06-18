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18 июня 2025, 09:17

Трагедия в Киеве: число погибших в разрушенной многоэтажке возросло до 18

18 июня 2025, 09:17
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фото: ГСЧС Украины
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В Соломенском районе Киева продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного девятиэтажного жилого дома

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС и глава КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Отмечается, что спасатели деблокировали из-под завалов тело мужчины и женщины. Таким образом, количество жертв по этому адресу возросло до 18 человек.

Спасатели продолжают работу по разбору завалов и поиску возможных пострадавших.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и, по меньшей мере, две баллистики.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что комбинированный ракетно-дроновый удар российских войск является самой смертоносной атакой на украинскую столицу почти год.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.

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Киев атака война многоэтажка Соломенский район российская армия поисково-спасательные работы тела погибших
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