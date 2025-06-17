У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок комбінованої російської атаки

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У столиці кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 55 людей

Як передає RegioNews, про це у Телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, кількість постраждалих у столиці збільшується. Наразі їх 55. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники. В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14.

"У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки ворога на столицю", - написав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву.