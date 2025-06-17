У Києві зупинено трамваї №15 і 22, автобуси курсують за зміненими маршрутами

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У ніч на 17 червня в Києві внаслідок ворожої атаки було пошкоджено елементи транспортної інфраструктури. Через це трамваї № 15 та 22 призупинили рух, а автобусні маршрути № 14Т, 51, 63 та 115 курсують із змінами

Про це з посиланням на "Київпастранс" повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинено рух трамваїв за маршрутами № 15 і 22. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ударів.

На вулиці Бориспільській рух транспорту перекритий. Автобусні маршрути курсують за зміненими маршрутами:

№ 51 – від станції метро "Либідська" до вулиці Привокзальної;

№ 63 – від вулиці Космонавта Поповича до вулиці Привокзальної;

№ 115 – від Контрактової площі до вулиці Привокзальної.

Також перекрито рух транспорту на вулиці Миколи Василенка. Через це автобус 14Т курсує від Контрактової площі до вулиці Миколи Василенка.

КП "Київпастранс" просить мешканців враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, цієї ночі, 17 червня, ворог здійсни комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістику. У місті значні руйнування. За даними КМВА, відомо про 14 загиблих та 40 постраждалих.