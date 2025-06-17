В Киеве выросло количество пострадавших в результате комбинированной российской атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 55 человек

Как передает RegioNews, об этом в Телеграмме сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, количество пострадавших в столице растет. Пока их 55. Более 40 человек доставили в медучреждения города.

По поводу погибших точной информации пока нет. Так как на местах работают спасатели. В Соломенском районе, в частности, разбирают завалы в жилом доме, где обрушился целый подъезд. Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14 человек.

"В Соломенском и Дарницком районах развернуты штабы для помощи всем пострадавшим от массированной атаки врага на столицу", - написал Кличко.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву.