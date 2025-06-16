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16 червня 2025, 16:52

На Дніпропетровщині обстріляли енергетиків під час робіт на лінії електропередач

16 червня 2025, 16:52
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фото: ДТЕК.
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Один з енергетичних підрозділів на півдні Дніпропетровської області знову опинився під вогнем ворожого безпілотника

Про черговий обстріл повідомили у компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався під час виконання ремонтних робіт на лініях електропередач.

За словами представників компанії, співробітники потрапили під атаку FPV-дроном під час відновлення пошкоджених мереж. Це вже не перший випадок цілеспрямованого обстрілу ремонтних бригад. Працівники регулярно ризикують життям, виконуючи свою роботу - щоб повернути електропостачання в прифронтові райони області.

Попри загрозу, всі енергетики, які перебували на місці події, не постраждали. Вони змогли оперативно відновити безпеку й продовжити роботу. У компанії зазначають, що бригади не припиняють виконувати завдання навіть під обстрілами, адже стабільне енергопостачання залишається критично важливим для мешканців області.

Представники "ДТЕК Дніпровські електромережі" висловили вдячність працівникам за професіоналізм і витримку в умовах постійної загрози.

"Наші фахівці щодня тримають енергетичний фронт, аби у ваших домівках було світло", — зазначили у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли Куп'янськ: поранені три жінки.

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Дніпропетровська область обстріл FPV-дрон війна ДТЕК електрика енергетики
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