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16 червня 2025, 18:33

Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, авто та інфраструктура

16 червня 2025, 18:33
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фото: ДнепроОВА.
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Протягом дня Нікопольський район зазнав інтенсивних обстрілів із безпілотників та артилерії

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

Ударні хвилі пройшли над містами Нікополь і Марганець, а також селами Покровської та Червоногригорівської громад.

За попередніми даними, вогнем пошкоджено низку приватних об’єктів. Від вибухової хвилі загорілася господарча споруда, ще один гараж та надвірна будівля отримали ушкодження. Крім того, понівечені п’ять приватних житлових будинків, два автомобілі та елементи місцевої інфраструктури - зокрема, лінії електропередач і дорожнє покриття.

На місцях обстрілів уже працюють рятувальники та аварійні служби. Вони ліквідовують осередки пожеж, відновлюють пошкоджені мережі й фіксують збитки для подальшого відшкодування.

Попри масштабні пошкодження матеріальних об’єктів, обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо, окупанти атакували околиці Херсона: є постраждалі.

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