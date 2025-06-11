Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
Правоохоронці розслідують ДТП за участю чотирьох автомобілів у Голосіївському районі Києва
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Сьогодні, 11 червня, на Голосіївському проспекті сталася аварія за участю чотирьох автомобілів, унаслідок якої перекинувся пасажирський мікроавтобус.
У результаті ДТП постраждали три людини, яким наразі надається медична допомога.
На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного управління поліції, патрульні, рятувальники та медичні працівники.
Поліція втсановлює причини та обставин автопригоди.
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