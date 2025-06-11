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11 червня 2025, 13:28

На Тернопільщині 13-річний хлопець упав з мотоцикла і потрапив до лікарні

11 червня 2025, 13:28
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фото: Національна поліція
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Юнак їхав польовою дорогою, не впорався з керуванням та перекинувся

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У вівторок, 10 червня до медзакладу з травмами потрапив 13-літній житель Товстенської територіальної громади. Хлопець упав з мотоцикла, коли їх польовою дорогою. Його з переломами госпіталізували до лікарні.

У поліції нагадують, що згідно із законодавством України керувати скутерами дозволено з 16 років, а мотоциклами — з 16 років лише за наявності посвідчення водія відповідної категорії.

Нагадаємо, на Тернопільщині у ДТП постраждали троє неповнолітніх.

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