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11 июня 2025, 16:52

Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие

11 июня 2025, 16:52
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фото: Национальная полиция
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Правоохранители расследуют ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе Киева

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Сегодня, 11 июня, на Голосеевском проспекте произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой опрокинулся пассажирский микроавтобус.

В результате ДТП пострадали три человека, которым оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного управления полиции, патрульные, спасатели и медицинские работники.

Полиция уточняет причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, на Николаевщине пьяный водитель устроил ДТП. В аварии погиб мопедист, травмирован 13-летний ребенок.

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Киев ДТП ПДД полиция пострадавшие Голосеевский район
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