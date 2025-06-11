Масштабное ДТП в Киеве: опрокинулся пассажирский микроавтобус, есть пострадавшие
Правоохранители расследуют ДТП с участием четырех автомобилей в Голосеевском районе Киева
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Сегодня, 11 июня, на Голосеевском проспекте произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой опрокинулся пассажирский микроавтобус.
В результате ДТП пострадали три человека, которым оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного управления полиции, патрульные, спасатели и медицинские работники.
Полиция уточняет причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, на Николаевщине пьяный водитель устроил ДТП. В аварии погиб мопедист, травмирован 13-летний ребенок.
Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордистВсе новости »
11 июня 2025, 16:47В Тернопольской области 13-летний парень упал с мотоцикла и попал в больницу
11 июня 2025, 13:28В Черкассах женщина на электросамокате попала в ДТП с легковушкой
11 июня 2025, 12:58
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
Бросил гранату в людей: в Киевской области мужчине объявили о подозрении за покушение на убийство
11 июня 2025, 18:11В Харькове мужчина под завалами спел гимн Украины: трогательное видео
11 июня 2025, 17:35На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы
11 июня 2025, 17:15Отдых завершился "скорой": на Полтавщине женщину на воде "сбил" вейкбордист
11 июня 2025, 16:47Под завалами харьковского предприятия спасатели обнаружили второе тело
11 июня 2025, 16:41Столбняк в Украине: три случая за 5 месяцев, два из которых – летальные
11 июня 2025, 15:58В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
11 июня 2025, 15:55СБУ и полиция будут проводить спецоперацию во Львове для выявления диверсантов
11 июня 2025, 15:52Хлеб в Украине подорожает: эксперт назвал причины
11 июня 2025, 15:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго