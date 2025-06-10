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10 червня 2025, 15:10

На Миколаївщині п'яний водій влаштував ДТП: загинув мопедист, травмована 13-річна дитина

10 червня 2025, 15:10
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фото: Нацполіція
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Смертельна аварія сталася ввечері 8 червня на вулиці Соборній у селищі Єланець Вознесенського району. Водій мопеда помер на місці ДТП, його дружину й онуку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, близько 20:15 зіткнулися автомобіль ВАЗ 2121 та мопед Yamaha. Внаслідок удару 58-річний водій мопеда загинув на місці події. Також у ДТП постраждали 57-річна жінка та 13-дівчинка років. Обох пасажирів мопеда з травмами госпіталізували до лікарні.

Виявилося, що 31-річний водій ВАЗа перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

"Найближчим часом чоловіку у суді обиратимуть запобіжний захід", – йдеться в повідомленні.

Фігуранту загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у селі Ямниця, що на Івано-Франківщині, п'яний водій влетів у відбійник. Внаслідок аварії загинула 9-річна дівчинка. Ще троє пасажирів, серед яких діти, отримали тілесні ушкодження.

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