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11 червня 2025, 16:47

Відпочинок завершився "швидкою": на Потавщині жінку на воді "збив" вейкбордист

11 червня 2025, 16:47
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Фото: Нацполіція
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На Полтавщині стався інцидент під час відпочинку. Внаслідок цього жінка з річки поїхала у кареті "швидкої"

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 червня на річці Псел у Гадячі. Під час відпочинку 53-річна жінка зіткнулась на волі з вейкбордистом. Внаслідок цього жінка дістала травми. Як з'ясували правоохоронці, чоловік на вейкборді розважався на воді, коли зіткнувся з жінкою. Зараз її госпіталізували.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині на базі відпочинку стався інцидент. Коли молода компанія каталась на річці, катамаран перевернувся й один з хлопців впав у воду. На жаль, він не вижив. Рятувальники дістали з води його тіло і передали правоохоронцям.

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