фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок нічної атаки на Київ у Оболонському районі столиці загинула літня жінка. Окупанти знищили її будинок. Поранення дістали четверо осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"У Києві внаслідок нічного обстрілу загинула 72-річна жінка – мешканка приватного сектору в Оболонському районі міста. Жінку знайшли біля її зруйнованого будинку", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок нічної атаки на столицю постраждали четверо людей, серед яких працівник поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Нагадаємо, в ніч на 10 червня російські війська атакували Київ. Загинула жінка. Також російський безпілотник впав поруч із поліцейським автомобілем.