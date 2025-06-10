У Києві російський безпілотник впав поруч із поліцейським автомобілем
У ніч на 10 червня у Києві ворожий безпілотник впав поруч із поліцейським автомобілем. Внаслідок удару поранення отримав співробітник поліції
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.
"Внаслідок детонації було травмовано співробітника – його з осколковим пораненням госпіталізовано до лікарні, загрози життю не має. Також постраждав транспортний засіб, на якому пересувалися працівники поліції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські війська знову атакували Київ.
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