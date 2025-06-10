Для ліквідації масштабної пожежі залучили два вертольоти Ка-32 Головного управління розвідки

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Екіпажі працювали в складних умовах – сильне задимлення і висока температура ускладнювали операцію.

За час гасіння вертольоти здійснили 40 скидів води. Загальний об’єм скинутої води становив до 120 тонн. Завдяки цьому вдалося суттєво знизити площу пожежі та стримати її поширення.

Координація дій авіації з роботою наземних пожежних команд була ефективною. В результаті спільних зусиль вдалося врятувати три промислові підприємства, які опинилися під загрозою знищення вогнем. Наразі триває робота над повним ліквідуванням наслідків пожежі.

Нагадаємо, у Києві російський безпілотник впав поруч із поліцейським автомобілем.