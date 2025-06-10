Наслідки обстрілу. Фото: Київська міська прокуратура.

Під час ранкової атаки на Київ у Оболонському районі загинула жінка

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Окрім втрат серед цивільного населення, вибухова хвиля пошкодила кілька житлових будинків, а уламки потрапили в автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Рідним і близьким загиблої висловлюють глибокі співчуття. Влада закликає жителів столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості укриватися в безпечних місцях.

Російські удари знову спрямовані не проти військових об'єктів, а проти мирного населення.

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Рятувальники та комунальні служби працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та допомогою постраждалим.

Нагадаємо, у Києві російський безпілотник впав поруч із поліцейським автомобілем.