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10 червня 2025, 15:20

На ураження якомога більшої кількості людей: росіяни атакували Київ "Шахедами" зі шрапнеллю - Повітряні сили

10 червня 2025, 15:20
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Фото: ДСНС
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У Повітряних силах пояснили, чим особливо були небезпечні ті дрони, якими росіяни атакували столицю вночі. За словами речника ПС ЗСУ, ці дрони були начинені бойовими частинами, які спрямовані на ураження якомога більшої площі

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у прямому етері телемарафону, передає RegioNews.

За словами Юрія Ігната, росіяни в ніч на 10 червня атакували столицю безпілотниками типу "Шахед", начиненими шрапнеллю. Це снаряди, які розраховані на ураження якомога більшої площі та людей.

"Бойова частина як ракети, так і "Шахеда" можуть мати різне оснащення — термобаричний або осколково-фугасний боєприпас, а також шрапнель. Шрапнель використовується, щоб уразити якомога більші відстані й не лише техніку, автомобілі, але й людей", - каже речник Повітряних сил.

З цієї причини громадян завжди закликають не знаходитися на вулиці або біля вікон під час повітряної тривоги. Бо такі бойові частини розльоту можуть становити смертельну загрозу.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня росіяни завдали удару по Києву ударними безпілотниками. За словами міського голови Києва Віталія Кличка, відомо про руйнування в семи районах міста.

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