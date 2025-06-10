12:42  10 июня
Упал с высоты: в Тернопольской области погиб 77-летний мужчина
12:19  10 июня
В Воздушных силах показали работу мобильных огневых групп в Одесской области
09:59  10 июня
На Закарпатье правоохранители остановили "скорую" с уклонистами
UA | RU
UA | RU
10 июня 2025, 15:45

Тело обнаружили возле разрушенного дома: стало известно, кого убили оккупанты во время атаки на Киев

10 июня 2025, 15:45
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В результате ночной атаки на Киев в Оболонском районе столицы погибла пожилая женщина. Оккупанты уничтожили ее дом. Ранения получили четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"В Киеве в результате ночных обстрелов погибла 72-летняя женщина - жительница частного сектора в Оболонском районе города. Женщину нашли возле ее разрушенного дома", - говорится в сообщении.

Также в результате ночной атаки на столицу пострадали четыре человека, среди которых работник полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска атаковали Киев. Погибла женщина. Также российский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем.

К ликвидации последствий атаки в столице привлекалась авиация Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Киев обстрелы оккупанты жертва атака пострадавшие
На поражение как можно большего количества людей: россияне атаковали Киев "Шахедами" со шрапнелью - Воздушные силы
10 июня 2025, 15:20
В Киеве российский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем
10 июня 2025, 13:27
В Киеве разрушения потерпел Софиевский собор
10 июня 2025, 12:01
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
В центре Одессы вспыхнула многоэтажка
10 июня 2025, 17:20
С 1 июля "Укрпочта" меняет условия для наложенных платежей в отделениях
10 июня 2025, 16:55
В результате обстрела россиян в Одессе пострадала киностудия: полностью уничтожены декорации к фильму "Довженко"
10 июня 2025, 16:49
В Прилуцкой области после атаки БпЛА обнаружены опасные боеприпасы
10 июня 2025, 16:34
На Харьковщине войска РФ атаковали дроном жилой дом: ранен гражданский
10 июня 2025, 16:30
Вечная память Героям: в Кропивницком отдали честь защитникам Украины
10 июня 2025, 16:12
Россияне ударили по агропредприятию в Запорожском районе, – ОВА
10 июня 2025, 16:00
На Кировоградщине задержали женщину с более чем 350 пакетами метамфетамина
10 июня 2025, 15:37
На поражение как можно большего количества людей: россияне атаковали Киев "Шахедами" со шрапнелью - Воздушные силы
10 июня 2025, 15:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »