фото: Киевская городская прокуратура

В результате ночной атаки на Киев в Оболонском районе столицы погибла пожилая женщина. Оккупанты уничтожили ее дом. Ранения получили четыре человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"В Киеве в результате ночных обстрелов погибла 72-летняя женщина - жительница частного сектора в Оболонском районе города. Женщину нашли возле ее разрушенного дома", - говорится в сообщении.

Также в результате ночной атаки на столицу пострадали четыре человека, среди которых работник полиции.

Правоохранители начали уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска атаковали Киев. Погибла женщина. Также российский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем.