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06 червня 2025, 12:04

У Києві поранені дві пресофіцерки ДСНС, одна – у важкому стані

06 червня 2025, 12:04
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фото: ДСНС України
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Унаслідок масованої нічної атаки Росії 6 червня у Києві поранень зазнали дві пресофіцерки Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Про це повідомив Голова ДСНС Андрій Даник, передає RegioNews.

За його словами, одна з них перебуває у важкому стані — за її життя борються лікарі.

Цьогорічне професійне свято — День журналіста — затьмарене болем, сказав Даник. Він зазначив, що ніч на 6 червня стала однією з найтрагічніших: внаслідок обстрілу загинули троє рятувальників із Києва, ще дві представниці пресслужби отримали поранення.

"Вони не лише співробітниці служби – вони повноцінна частина великої журналістської родини", – сказав Даник.

Він підкреслив, що пресофіцери щодня працюють поруч із рятувальниками в умовах реальної небезпеки: знімають, фіксують і розповідають про події тоді, коли ще тривають рятувальні операції.

"Їхня робота — на межі. Під час ворожих обстрілів пресофіцери ризикують життям не менше, ніж самі рятувальники", — наголосив голова ДСНС.

Андрій Даник висловив вдячність пресслужбі служби за відданість, силу духу та сміливість, якими вони щодня розповідають світу про українську реальність.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.

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