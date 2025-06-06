Серед постраждалих у Тернополі – 5 рятувальників ДСНС
Станом на ранок у Тернополі зафіксовано 10 постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки. Серед них — 5 працівників ДСНС, які потрапили під обстріл під час виконання своїх службових обов'язків
Про це повідомив голова Тернопільської ОДА В'ячеслав Негода, передає RegioNews.
За його словами, шестеро постраждалих госпіталізовано. Їм надається необхідна медична допомога.
Мешканців міста закликають бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Тернополю. Зафіксовано влучання по промислових об'єктах та об'єктах інфраструктури.
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