Постраждалих після обстрілу Луцька побільшало: вже 15 осіб

фото: ДСНС Волині

Внаслідок нічної російської атаки у Луцьку зафіксовані численні руйнування та пожежі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждали щонайменше 15 людей, з пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин.

Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення.

Рятувальники ліквідували всі займання.

На місці події працюють усі служби, залучені понад 100 рятувальників, 25 одиниць техніки ДСНС (уточнено).

Розгорнуто "Пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео моменту прильоту одразу чотирьох ракет — одна за одною.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.