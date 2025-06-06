Одна з наймасштабніших атак: РФ запустила по Україні 407 БпЛА та 44 ракети

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У ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.

За його словами, атака включала балістичні ракети, крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велику кількість дронів-камікадзе та дронів-імітаторів.

Зокрема, ворог застосував 6 балістичних ракет та 38 крилатих, з яких близько 30 знищено силами ППО.

Також було зафіксовано близько 200 збитих дронів. Атаки здійснювалися в основному з півночі, дрони рухалися в напрямку західних регіонів у режимі так званого "повзучого наступу".

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.