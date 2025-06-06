Одна з наймасштабніших атак: РФ запустила по Україні 407 БпЛА та 44 ракети
У ніч на 6 червня російські війська здійснили одну з наймасштабніших повітряних атак на Україну, випустивши 407 ударних безпілотників та 44 ракети
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає RegioNews.
За його словами, атака включала балістичні ракети, крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велику кількість дронів-камікадзе та дронів-імітаторів.
Зокрема, ворог застосував 6 балістичних ракет та 38 крилатих, з яких близько 30 знищено силами ППО.
Також було зафіксовано близько 200 збитих дронів. Атаки здійснювалися в основному з півночі, дрони рухалися в напрямку західних регіонів у режимі так званого "повзучого наступу".
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, виникли пожежі. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС.
Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.