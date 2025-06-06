У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників
Цієї ночі російські війська здійснили масовані ракетні та безпілотні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів у Києві загинули троє пожежників ДСНС
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Так, унаслідок страшної російської атаки загинули: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.
"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…", – зазначили у ДСНС.
За словами Клименка, ще дев'ятеро надзвичайних отримали поранення. Серед них є важкі, лікарі борються за їхні життя.
Клименко також додав, що 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.