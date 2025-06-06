У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинули троє рятувальників

фото: ДСНС України

Цієї ночі російські війська здійснили масовані ракетні та безпілотні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів у Києві загинули троє пожежників ДСНС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Так, унаслідок страшної російської атаки загинули: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний.

"Росіяни забрали життя людей, які першими кинулися ліквідовувати наслідки страшного удару. Людей, які вийшли на звичайне чергування, як завжди – у бойовій готовності. Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися…", – зазначили у ДСНС.

За словами Клименка, ще дев'ятеро надзвичайних отримали поранення. Серед них є важкі, лікарі борються за їхні життя.

Клименко також додав, що 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.