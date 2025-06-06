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06 июня 2025, 12:04

В Киеве ранены две пресс-офицерки ГСЧС, одна – в тяжелом состоянии

06 июня 2025, 12:04
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фото: ГСЧС Украины
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В результате массированной ночной атаки России 6 июня в Киеве ранения получили две пресс-офицерки Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник, передает RegioNews.

По его словам, одна из них находится в тяжелом состоянии - за ее жизнь борются врачи.

Нынешний профессиональный праздник — День журналиста — омрачен болью, сказал Даник. Он отметил, что ночь на 6 июня стала одной из самых трагических: в результате обстрела погибли трое спасателей из Киева, еще две представительницы прессслужбы получили ранения.

"Они не только сотрудницы службы – они полноценная часть большой журналистской семьи", – сказал Даник.

Он подчеркнул, что пресс-офицеры ежедневно работают рядом со спасателями в условиях реальной опасности: снимают, фиксируют и рассказывают о событиях тогда, когда продолжаются спасательные операции.

"Их работа — на грани. Во время вражеских обстрелов пресс-офицеры рискуют жизнью не меньше, чем сами спасатели", — подчеркнул глава ГСЧС.

Андрей Даник выразил благодарность пресс-службе за преданность, силу духа и смелость, которыми они каждый день рассказывают миру об украинской реальности.

Напомним, в ночь на 6 июня во время ликвидации последствий вражеских ударов в столице погибли три пожарных ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня российские войска совершили одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив 407 ударных беспилотников и 44 ракеты.

Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.

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