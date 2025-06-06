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06 червня 2025, 11:30

Зеленський про масштабну атаку: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію

06 червня 2025, 11:30
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фото: ДСНС Тернопільщини
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Росія знову вдарила по мирних містах України. В ніч на 6 червня агресор завдав масованої атаки майже по всій території країни

Про це написав президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, під удар потрапили Волинська, Львівська, Тернопільська, Київська, Сумська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Удар був комбінованим: окупанти випустили понад 400 дронів і понад 40 ракет, включно з балістичними. Частину повітряних цілей вдалося знищити, за що Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим.

Він підкреслив, що РФ повинна відповідати за свої злочини в Україні.

"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Саме зараз Америка, Європа й увесь світ можуть зупинити цю війну — рішучим тиском на агресора. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС.

Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 – поранені.

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