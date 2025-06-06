На лівому березі столиці через обстріл без світла залишилися більше 2 тисяч домівок
У Києві внаслідок нічної масованої атаки без електропостачання залишилось 2 167 родин на лівому березі столиці
Про повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
"ДТЕК працює над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Наразі без світла лишається 2 167 столичних осель на Лівому березі", — йдеться в повідомленні.
Попередньо планується відновити електропостачання протягом доби.
КМДА також попереджає про можливі аварійні відключення у деяких мікрорайонах Києва.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС, ще 9 отримали поранення.
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