На лівому березі столиці через обстріл без світла залишилися більше 2 тисяч домівок

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У Києві внаслідок нічної масованої атаки без електропостачання залишилось 2 167 родин на лівому березі столиці

Про повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

"ДТЕК працює над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Наразі без світла лишається 2 167 столичних осель на Лівому березі", — йдеться в повідомленні.

Попередньо планується відновити електропостачання протягом доби.

КМДА також попереджає про можливі аварійні відключення у деяких мікрорайонах Києва.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Під час ліквідації наслідків ворожих ударів у столиці загинули троє пожежників ДСНС, ще 9 отримали поранення.