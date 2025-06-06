Через обстріл на Київщині пошкоджено залізничні колії

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Внаслідок ворожого обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії, що спричинило зміни в русі поїздів трипільського напрямку

Про це повідомила АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Зазначається, що низка пасажирських поїздів буде слідувати резервним маршрутом через станцію Фастів, що означає проїзд без зупинки на станції Видубичі.

Зокрема, зміни стосуються таких поїздів:

Зі сторони Києва:

№732 Київ — Запоріжжя,

№44 Івано-Франківськ — Черкаси.

До Києва:

№785/791 Кременчук, Кропивницький — Київ;

№79 Дніпро — Львів;

№119 Дніпро — Хелм;

№37 Запоріжжя — Київ.

Через об'їзд очікуються затримки до 90 хвилин. Усі актуальні відхилення від графіка можна переглянути на офіційному порталі uz-vezemo.

Пасажирам рекомендують враховувати ці зміни при плануванні поїздок і стежити за оновленнями.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. У результаті ударів загинули щонайменше четверо людей, ще 20 дістали поранення.