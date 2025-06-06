На левом берегу столицы из-за обстрела без света остались более 2 тысяч домов

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В Киеве в результате ночной массированной атаки без электроснабжения осталось 2 167 семей на левом берегу столицы

Об этом сообщает прессслужба КГГА, передает RegioNews.

"ДТЭК работает над скорейшим восстановлением электроснабжения. Сейчас без света остается 2 167 столичных домов на Левом берегу", — говорится в сообщении.

Предварительно планируется возобновить электроснабжение в течение суток.

КГГА также предупреждает о возможных аварийных отключениях в некоторых микрорайонах Киева.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. Во время ликвидации последствий вражеских ударов в столице погибли три пожарных ГСЧС, еще 9 получили ранения.