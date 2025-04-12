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12 квітня 2025, 10:25

На Київщині через дронову атаку пошкоджено дев'ять будинків та автомобілі

12 квітня 2025, 10:25
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фото: Національна поліція
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У Бориспільському районі Київської області вночі 12 квітня внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено дев'ять приватних будинків

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, в будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Один із будинків частково зруйнований. Окрім того, пошкоджені господарські споруди та два автомобілі.

У Бучанському районі через ворожу атаку пошкоджені складські приміщення.

Калашник додава, що постраждалих серед населення немає.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни також атакували столицю України. Виникли пожежі в Святошинському районі Києва, постраждали троє осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила по території України 67 тисяч керованих авіаційних бомб, тисячі ракет різних типів та 22 400 ударних безпілотників типу Shahed.

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