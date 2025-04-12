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12 апреля 2025, 12:27

Пожары в Киеве после атаки БПЛА полностью ликвидированы

12 апреля 2025, 12:27
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фото: ГСЧС Киева
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Пожары, вызванные попаданием российских беспилотников в Святошинском районе Киева, полностью ликвидированы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

"Киев: пожары в Святошинском районе – ликвидированы! Напоминаем, что сегодня ночью враг снова атаковал Киев. В результате вражеских обстрелов в Святошинском районе по двум адресам произошли пожары и разрушения. Сейчас все пожары ликвидированы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе возник пожар площадью 1500 кв. м в складском здании. На другой локации, на территории промышленного предприятия, занялись еще два складских здания - на площадях 1000 и 150 кв. м.

В Дарницком районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию, смежную с пригородом Киева. В результате полностью разрушен частный жилой дом.

Напомним, в ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.

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Киев Святошинский район Дарницкий район атака война БПЛА пожар ГСЧС
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