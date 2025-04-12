Пожары в Киеве после атаки БПЛА полностью ликвидированы

фото: ГСЧС Киева

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

"Киев: пожары в Святошинском районе – ликвидированы! Напоминаем, что сегодня ночью враг снова атаковал Киев. В результате вражеских обстрелов в Святошинском районе по двум адресам произошли пожары и разрушения. Сейчас все пожары ликвидированы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе возник пожар площадью 1500 кв. м в складском здании. На другой локации, на территории промышленного предприятия, занялись еще два складских здания - на площадях 1000 и 150 кв. м.

В Дарницком районе обломки вражеского БПЛА упали на территорию, смежную с пригородом Киева. В результате полностью разрушен частный жилой дом.

Напомним, в ночь на субботу российские захватчики выпустили по Украине 88 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы.

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.