У Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік

фото: ДСНС Києва

У вівторок, 8 квітня, в Дарницькому районі столиці сталась пожежа в одній з багатоповерхівок

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Тростянецькій в Дарницькому районі Києва надійшло до рятувальників о 17:21.

Загоряння сталося на 4 поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Горів балкон, вогонь розповсюдився на кімнату.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка та евакуювали з верхніх поверхів 20 осіб.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка. Трагедія сталась 7 квітня. Загорівся житловий будинок у селищі Пісочин Харківського району.

Раніше на Житомирщині загорівся приватний будинок. Попередньо, пожежа сталась через порушення правил експлуатації пічного опалення. На жаль, загинув чоловік.