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09 квітня 2025, 10:55

У Києві під час пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік

09 квітня 2025, 10:55
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фото: ДСНС Києва
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У вівторок, 8 квітня, в Дарницькому районі столиці сталась пожежа в одній з багатоповерхівок

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вулиці Тростянецькій в Дарницькому районі Києва надійшло до рятувальників о 17:21.

Загоряння сталося на 4 поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Горів балкон, вогонь розповсюдився на кімнату.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка та евакуювали з верхніх поверхів 20 осіб.

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка. Трагедія сталась 7 квітня. Загорівся житловий будинок у селищі Пісочин Харківського району.

Раніше на Житомирщині загорівся приватний будинок. Попередньо, пожежа сталась через порушення правил експлуатації пічного опалення. На жаль, загинув чоловік.

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