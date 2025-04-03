На Житомирщині на пожежі в приватній оселі виявили тіло чоловіка
Пожежа сталася ввечері 1 квітня в селі Маринівка Звягельського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем.
Сусіди повідомили, що всередині міг знаходитись власник. Вогнеборці виявили тіло чоловіка під час гасіння в одній із кімнат.
Пожежу загасили. Попередньо, вона виникла через порушення правил експлуатації пічного опалення.
Усі обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 30 березня на Черкащині через необережність зі свічкою загинула жінка – господарка будинку.
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